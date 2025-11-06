Сарновская выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Казани, Базылюк — 15-я
Российская фигуристка София Сарновская, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Казани. За выступление фигуристка получила от судей 64,97 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Девушки. Короткая программа
06 ноября 2025, четверг. 16:55 МСК
Окончено
1
София Сарновская
Москва
64.97
2
Майя Сарафанова
Москва
63.42
3
Арина Парсегова
Москва
63.22
Второе место после первого дня соревнований заняла Майя Сарафанова, набравшая 63,42 балла. Тройку лидеров замкнула Арина Парсегова (63,22).
Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Казани. Девушки. Короткая программа
1. София Сарновская — 64,97.
2. Майя Сарафанова — 63,42.
3. Арина Парсегова — 63,22.
4. Альбина Герасимова — 62,82.
5. Агата Морозова — 61,45.
6. Екатерина Кольцова — 59,80.
…
8. Алёна Принёва — 57,51.
...
15. Маргарита Базылюк — 51,98.
