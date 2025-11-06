Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сарновская выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Казани, Базылюк — 15-я

Российская фигуристка София Сарновская, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Казани. За выступление фигуристка получила от судей 64,97 балла.

Второе место после первого дня соревнований заняла Майя Сарафанова, набравшая 63,42 балла. Тройку лидеров замкнула Арина Парсегова (63,22).

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Казани. Девушки. Короткая программа

1. София Сарновская — 64,97.

2. Майя Сарафанова — 63,42.

3. Арина Парсегова — 63,22.

4. Альбина Герасимова — 62,82.

5. Агата Морозова — 61,45.

6. Екатерина Кольцова — 59,80.

…

8. Алёна Принёва — 57,51.

...

15. Маргарита Базылюк — 51,98.