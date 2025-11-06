Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновская выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Казани, Базылюк — 15-я

Сарновская выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Казани, Базылюк — 15-я
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка София Сарновская, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Казани. За выступление фигуристка получила от судей 64,97 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Девушки. Короткая программа
06 ноября 2025, четверг. 16:55 МСК
Окончено
1
София Сарновская
Москва
64.97
2
Майя Сарафанова
Москва
63.42
3
Арина Парсегова
Москва
63.22

Второе место после первого дня соревнований заняла Майя Сарафанова, набравшая 63,42 балла. Тройку лидеров замкнула Арина Парсегова (63,22).

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Казани. Девушки. Короткая программа

1. София Сарновская — 64,97.
2. Майя Сарафанова — 63,42.
3. Арина Парсегова — 63,22.
4. Альбина Герасимова — 62,82.
5. Агата Морозова — 61,45.
6. Екатерина Кольцова — 59,80.

8. Алёна Принёва — 57,51.
...
15. Маргарита Базылюк — 51,98.

Материалы по теме
Паре группы Тутберидзе обнулили поддержку на Гран-при в Казани. Фигуристы шли на золото
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android