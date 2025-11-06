Фигуристка Гусева рассказала о помощи Тутберидзе и Транькова на тренировках спортивных пар

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников, выступающие в парном катании, раскрыли детали своей подготовки в штабе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Гусева: Мы приехали на сборы после Нового года. В конце сборов мама предложила пойти на просмотр в группу одиночного катания к Полине Цурской. Мы приехали, три дня покатались — и мне Полина Игоревна и Максим Сергеевич Болотин предлагают попробоваться в парах, потому что я по комплекции маленькая. И у меня родители не такие огромные, прямо скажем. Сначала думала, что я после 15 лет перейду в пары. Всё равно была мысль, что когда-нибудь да перейду.

Приехала в марте на просмотр в пары в группу Этери Георгиевны и Филиппа Тарасова. Через неделю сказали, что вас берём. Через неделю ещё я поехала за документами и поехала в Москву с мамой.

Максим Леонидович Траньков участвует в тренировках, Этери Георгиевна регулярно приходит, смотрит, корректирует наши программы, мы приходим к ней прыгать. Тренеры одиночного катания помогают нам, прыжки поправляют. Всей командой работаем.

Овчинников: Удивился маленькому росту Таисии. Начали работать, всё хорошо пошло. Наши наставники увидели потенциал в нашем дуэте. Маленький рост – это удобно, — передаёт слова Гусевой и Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.