Роднина раскрыла подробности инцидента с пострадавшей от тренера девятилетней фигуристкой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и президент Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина раскрыла подробности инцидента, произошедшего в подмосковном Павловском Посаде, где девятилетняя фигуристка пострадала от удара тренера. Также Роднина сообщила, что сложившаяся ситуация будет расследована.

«Действительно, произошёл инцидент, тренер ударил ребенка, его госпитализировали. Будет проведено расследование. Тренеру за 60 лет, он старой формации, что могло стать поводом для такого поступка, пока неизвестно, свидетелей практически нет», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».