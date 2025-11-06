Тренер Алисы Лью рассказал, как произошло их воссоединение

Массимо Скали, тренер чемпионки мира по фигурному катанию американки Алисы Лью, рассказал, как произошло их воссоединение после прекращения сотрудничества.

Лью уходила от тренеров перед Олимпиадой в Пекине, завершала карьеру в 2022 году. В 2024-м спортсменка вернулась на соревнования.

– Кто кому первым позвонил после расставания?

– Алиса. Она позвонила Филиппу [Ди Гульельмо], он был её последним тренером до приостановки карьеры. Там же было всё сложно: непосредственно к Олимпиаде Алиса готовилась не у нас в Калифорнии, а в Колорадо-Спрингс, у Виктора Пфейфера. Но на постолимпийский чемпионат мира в Монпелье она уже поехала с Филиппом.

В общем, в один прекрасный день я получаю от Филлипа фотографию: он с бокалом вина сидит на фоне экрана компьютера, на котором идёт видеозвонок с Алисой! Я сразу понял, на что они намекают. Они сказали, что не представляют возвращение Алисы без меня. Конечно, я был на седьмом небе от счастья, — приводит слова Скали Sports.