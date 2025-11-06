Сарновская — о шоу в темноте: после случая с Семененко сказали прыгать дальше от бортиков

13-летняя российская фигуристка София Сарновская рассказала, мешают ли ей выступления в шоу перед соревнованиями.

Сарновская лидирует по итогам короткой программы на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России в Казани.

«Меня настроил мой тренер, сказал, что я всё умею, надо откатать, как на тренировке. Каково выходить на лёд последней? Я уходила в раздевалку, ходила в коридоре, вышла только на Маргарите Базылюк и пыталась абстрагироваться от звуков, оценок.

Каталась несколько дней назад в Питере на дне рождения Евгения Викторовича [Плющенко], тренировалась там. Не могу сказать, что полноценно, но тренировалась. Потом приехала в Москву и началась активная подготовка.

Совмещение шоу и соревнований идёт в плюс? Да. На шоу намного тяжелее платье, поэтому сейчас прыгать намного легче. И ещё тут другой свет, обычный, а на шоу свет выключен, зрителей много, все хлопают. Прыгать не страшно в приглушённом свете? Не боюсь получить травму? Нет, на нас наводят луч, в принципе, нормально. После случая с Евгением Семененко нам сказали прыгать дальше от бортиков!» — передаёт слова Сарновской корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.