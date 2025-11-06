Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновская — о шоу в темноте: после случая с Семененко сказали прыгать дальше от бортиков

Сарновская — о шоу в темноте: после случая с Семененко сказали прыгать дальше от бортиков
Аудио-версия:
Комментарии

13-летняя российская фигуристка София Сарновская рассказала, мешают ли ей выступления в шоу перед соревнованиями.

Сарновская лидирует по итогам короткой программы на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России в Казани.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Девушки. Короткая программа
06 ноября 2025, четверг. 16:55 МСК
Окончено
1
София Сарновская
Москва
64.97
2
Майя Сарафанова
Москва
63.42
3
Арина Парсегова
Москва
63.22

«Меня настроил мой тренер, сказал, что я всё умею, надо откатать, как на тренировке. Каково выходить на лёд последней? Я уходила в раздевалку, ходила в коридоре, вышла только на Маргарите Базылюк и пыталась абстрагироваться от звуков, оценок.

Каталась несколько дней назад в Питере на дне рождения Евгения Викторовича [Плющенко], тренировалась там. Не могу сказать, что полноценно, но тренировалась. Потом приехала в Москву и началась активная подготовка.
Совмещение шоу и соревнований идёт в плюс? Да. На шоу намного тяжелее платье, поэтому сейчас прыгать намного легче. И ещё тут другой свет, обычный, а на шоу свет выключен, зрителей много, все хлопают. Прыгать не страшно в приглушённом свете? Не боюсь получить травму? Нет, на нас наводят луч, в принципе, нормально. После случая с Евгением Семененко нам сказали прыгать дальше от бортиков!» — передаёт слова Сарновской корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android