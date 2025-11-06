«Даже мыслей таких не было». Тренер Алисы Лью — о её возвращении в спорт

Массимо Скали, тренер чемпионки мира по фигурному катанию американки Алисы Лью, ответил на вопрос о том, верил ли он, что его подопечная возобновит спортивную карьеру, а также рассказал, чем отличается нынешняя работа с Алисой от предыдущих лет их сотрудничества.

Алиса Лью завершила карьеру в 2022 году, в 2024-м она вернулась на соревнования.

– В чём разница между вашей работой с Алисой тогда и сейчас?

– Сейчас всё совершенно по-другому. Это две разных Алисы. Сейчас она участвует во всём: выбор музыки, костюмов, идеи для программ и даже хореография – ей всё интересно, это поразительно. Когда ей было 16, ей было будто всё равно. Берём эту музыку? Хорошо, как скажешь, Массимо. Сейчас у неё на все есть мнение – и это прекрасно.

Для меня как для постановщика это подарок: считаю правильным, чтобы фигуристы высказывали мысли и предпочтения. В конце концов, это же им выходить на лёд, а не мне. Это не моя идея, это наш совместный проект.

– Вы верили, что она вернётся в спорт?

– Да вы что, у меня даже мыслей таких не было. Ещё до Олимпиады в Пекине знал, что она хочет бросить фигурное катание. Все удивлялись её решению, а я её отлично понимал. Знал, что было у неё на душе.

А вот решению вернуться я очень удивился. Но это был прекрасный сюрприз, — приводит слова Скали Sports.