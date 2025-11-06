Ильяс Халиуллин выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Казани

Российский фигурист Ильяс Халиуллин выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За прокат фигурист получил от судей 81,40 балла.

Второе место после первого дня соревнований занял Эдуард Карартынян, набравший за выступление 79,25 балла. Тройку лидеров замкнул Макар Солодников, показавший результат 78,44 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Казани. Юноши. Итоговые результаты

1. Ильяс Халиуллин — 81,40.

2. Эдуард Карартынян — 79,25.

3. Макар Солодников — 78,44.

4. Роман Хамзин — 77,13.

5. Марк Лукин — 77,01.

6. Кирилл Андреянов — 75,25.