Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
10:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ильяс Халиуллин выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Казани

Ильяс Халиуллин выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Казани
Комментарии

Российский фигурист Ильяс Халиуллин выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За прокат фигурист получил от судей 81,40 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юноши. Короткая программа
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Окончено
1
Ильяс Халиуллин
Республика Татарстан
81.40
2
Эдуард Карартынян
Москва
79.25
3
Макар Солодников
Пермский край
78.44

Второе место после первого дня соревнований занял Эдуард Карартынян, набравший за выступление 79,25 балла. Тройку лидеров замкнул Макар Солодников, показавший результат 78,44 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Казани. Юноши. Итоговые результаты

1. Ильяс Халиуллин — 81,40.
2. Эдуард Карартынян — 79,25.
3. Макар Солодников — 78,44.
4. Роман Хамзин — 77,13.
5. Марк Лукин — 77,01.
6. Кирилл Андреянов — 75,25.

Материалы по теме
Сарновская выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Казани, Базылюк — 15-я
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android