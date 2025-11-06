Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
10:15 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Российский фигурист Солодников поделился впечатлениями от участия в шоу в Северной Корее

Российский фигурист Солодников поделился впечатлениями от участия в шоу в Северной Корее
Комментарии

Российский фигурист Макар Солодников рассказал о своих впечатлениях от участия в шоу, которое прошло в Северной Корее в октябре 2025 года. В нём приняли участие некоторые российские фигуристы, в число которых вошёл Солодников.

После короткой программы на юниорском этапе Гран-при в Казани Солодников занимает третье место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юноши. Короткая программа
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Окончено
1
Ильяс Халиуллин
Республика Татарстан
81.40
2
Эдуард Карартынян
Москва
79.25
3
Макар Солодников
Пермский край
78.44

«Прокатом очень доволен, выдал свой максимум. Это вторые соревнования в сезоне, собой доволен. Сегодня всё спокойно было, ходил, представлял, как я прыгаю. Почему оставили «Гладиатора» на второй сезон? Короткая стабильная, она накатана, можно больше катать новую произвольную.

На шоу в Северной Корее катал соревновательную программу. В первый день шоу катал короткую программу, во второй день — произвольную. Какие впечатления? У нас было два шоу в первый день, утром и вечером, во второй день одно шоу днём. В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу — очень активно поддерживали, было очень приятно. Родители спокойно отпустили в Северную Корею? Да, отпустили», — передаёт слова Солодникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

