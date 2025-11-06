Фигурист Халиуллин: я поздравил жителей Татарстана с Днём Конституции своим прокатом

Российский фигурист Ильяс Халиуллин прокомментировал победу в короткой программе на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России, который проходит в Казани.

«Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Здорово победить в такой день, это ещё радостнее. Можно сказать, я поздравил жителей Татарстана своим прокатом. Татарский язык не очень хорошо знаю, но люблю кухню. Чак-чак нравится, супы. Однако перед прокатом чак-чак или эчпочмак – не очень хорошая идея. Мы следим за весом.

Мой первый этап прошёл не очень хорошо. Я настраивался так, что надо делать, как обычно делаю на тренировках. Волнения не было из-за того, что дома выступаю, так даже привычнее.

С недавних пор тренируюсь в «Спорт Сарае», раньше в «Ак Буре» тренировались. У нас тут два льда, «холодный» и «тёплый». Тренер Ольга Арбузова очень добрая, всегда поддерживает во всём, помогает. С нами также работает Евгений Ильин, он ставит нам программы, работает с «удочкой». Мне также помогал с постановкой программы.

Ездить далеко приходится до катка, живу в районе РКБ. Но люблю фигурное катание, поэтому ездим каждый день.

Я болел часто, у меня был насморк. Врачи посоветовали, что нужно идти либо в плавание, либо в хоккей или в фигурное катание. Мне предложили – я сам выбрал фигурное катание», – передаёт слова Халиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 6 ноября, отмечается День Конституции Республики Татарстан (выходной день в республике). Конституция РТ была принята 6 ноября 1992 года.