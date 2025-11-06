Роднина заявила, что не считает издёвкой лишение Валиевой медали Чемпионата Европы — 2022

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что лишение российской фигуристки Камилы Валиевой медали чемпионата Европы — 2022 не является издёвкой над спортсменкой.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) официально перераспределил медали европейского первенства 2022 года, аннулировав результат Валиевой из-за допинг-скандала. Титул чемпионки Европы перешёл к Анне Щербаковой.

— ISU официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы? Они уже давно это сделали, когда Валиеву признали виновной в употреблении препаратов. Она была лишена всех званий и титулов.

— Есть мнение, что над Камилой издеваются. Вы согласны с этим?

— В чём издёвка? Где там нарушение каких-то нормативов, законов и требований? А если медаль отдали, то так всегда было, — приводит слова Родниной Sport24.