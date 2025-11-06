Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
10:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина заявила, что не считает издёвкой лишение Валиевой медали Чемпионата Европы — 2022

Роднина заявила, что не считает издёвкой лишение Валиевой медали Чемпионата Европы — 2022
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что лишение российской фигуристки Камилы Валиевой медали чемпионата Европы — 2022 не является издёвкой над спортсменкой.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) официально перераспределил медали европейского первенства 2022 года, аннулировав результат Валиевой из-за допинг-скандала. Титул чемпионки Европы перешёл к Анне Щербаковой.

— ISU официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы? Они уже давно это сделали, когда Валиеву признали виновной в употреблении препаратов. Она была лишена всех званий и титулов.
— Есть мнение, что над Камилой издеваются. Вы согласны с этим?
— В чём издёвка? Где там нарушение каких-то нормативов, законов и требований? А если медаль отдали, то так всегда было, — приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
Официально
ISU лишил Валиеву золотой медали ЧЕ-2022, победительницей стала Щербакова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android