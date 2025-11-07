Скидки
Фигурное катание

Четвёртый этап Гран-при ISU в Японии: расписание, где смотреть прокаты Сакамото и Кагиямы

Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в Осаке (Япония) стартует четвёртый этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Права на трансляцию четвёртого этапа Гран-при ISU (Осака, Япония) в России принадлежат Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU, 4-й этап, Осака. Расписание (время мск)

7 ноября
6:35 – танцы на льду, ритм-танец;
8:35 – спортивные пары, короткая программа;
10:15 – мужчины, короткая программа;
13:00 – женщины, короткая программа;

8 ноября
6:00 – танцы на льду, произвольный танец;
8:00 – спортивные пары, произвольная программа;
10:35 – мужчины, произвольная программа;
13:30 – женщины, произвольная программа.

9 ноября
7:00 – показательные выступления.

Отметим, в Осаке, в частности, выступят такие фигуристы, как Каори Сакамото, Софья Самоделкина, Юма Кагияма, танцевальные дуэты Майя и Алекс Шибутани, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, Лайла Фир и Льюис Гибсон, пара Вэньцзин Суй и Хань Цун.

