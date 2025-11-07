Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Четвёртый этап Гран-при ISU в Японии: расписание, где смотреть прокаты Сакамото и Кагиямы

Сегодня, 7 ноября, в Осаке (Япония) стартует четвёртый этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Фигурное катание. Гран-при ISU, 4-й этап, Осака. Расписание (время мск)

7 ноября

6:35 – танцы на льду, ритм-танец;

8:35 – спортивные пары, короткая программа;

10:15 – мужчины, короткая программа;

13:00 – женщины, короткая программа;

8 ноября

6:00 – танцы на льду, произвольный танец;

8:00 – спортивные пары, произвольная программа;

10:35 – мужчины, произвольная программа;

13:30 – женщины, произвольная программа.

9 ноября

7:00 – показательные выступления.

Отметим, в Осаке, в частности, выступят такие фигуристы, как Каори Сакамото, Софья Самоделкина, Юма Кагияма, танцевальные дуэты Майя и Алекс Шибутани, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, Лайла Фир и Льюис Гибсон, пара Вэньцзин Суй и Хань Цун.