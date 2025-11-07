Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при ISU в Осаке

Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон одержали победу в ритм-танце на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). За своё выступление они набрали 81,57 балла. Второе место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 76,36 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Каролин Грин и Майкл Парсонс (75,14).

