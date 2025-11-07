Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при ISU в Осаке
Поделиться
Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон одержали победу в ритм-танце на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). За своё выступление они набрали 81,57 балла. Второе место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 76,36 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Каролин Грин и Майкл Парсонс (75,14).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
07 ноября 2025, пятница. 06:35 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
США
Фигурное катание. Гран-при ISU, 3-й этап. Танцы на льду. Ритм-танец, результаты:
- Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 81,57 балла.
- Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 76,36.
- Каролин Грин / Майкл Парсонс (США) — 75,14.
- Натали Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) — 74,7.
- Катарина Волфкостин / Дмитрий Царевский (США) — 72,12.
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
09:56
-
08:32
-
04:10
-
00:32
- 6 ноября 2025
-
23:02
-
22:32
-
22:14
-
22:01
-
21:33
-
21:11
-
21:07
-
20:50
-
19:46
-
19:14
-
19:13
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:08
-
18:02
-
17:48
-
17:45
-
17:32
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
15:20
-
14:57
-
13:48
-
09:22
- 5 ноября 2025
-
22:00
-
21:42
-
21:17
-
21:13
-
21:01