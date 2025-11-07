Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
13:00 Мск
Фигурное катание

Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли ритм-танец на 4-м этапе Гран-при ISU в Осаке

Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон одержали победу в ритм-танце на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). За своё выступление они набрали 81,57 балла. Второе место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 76,36 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Каролин Грин и Майкл Парсонс (75,14).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
07 ноября 2025, пятница. 06:35 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
США

Фигурное катание. Гран-при ISU, 3-й этап. Танцы на льду. Ритм-танец, результаты:

  1. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 81,57 балла.
  2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 76,36.
  3. Каролин Грин / Майкл Парсонс (США) — 75,14.
  4. Натали Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) — 74,7.
  5. Катарина Волфкостин / Дмитрий Царевский (США) — 72,12.
