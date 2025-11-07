Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
13:00 Мск
Вэньцзин Суй и Хань Цун выиграли короткую программу этапа Гран-при ISU в Осаке

Комментарии

Олимпийские чемпионы в парном катании китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун выиграли короткую программу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). Она получили от судей 74,63 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 08:35 МСК
Не началось

Вторыми стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии с результатом 73,69 балла. Тройку лидеров замкнули представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко (73,04).

