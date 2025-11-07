Вэньцзин Суй и Хань Цун выиграли короткую программу этапа Гран-при ISU в Осаке
Поделиться
Олимпийские чемпионы в парном катании китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун выиграли короткую программу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). Она получили от судей 74,63 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 08:35 МСК
Не началось
Вторыми стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии с результатом 73,69 балла. Тройку лидеров замкнули представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко (73,04).
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
09:56
-
08:32
-
04:10
-
00:32
- 6 ноября 2025
-
23:02
-
22:32
-
22:14
-
22:01
-
21:33
-
21:11
-
21:07
-
20:50
-
19:46
-
19:14
-
19:13
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:08
-
18:02
-
17:48
-
17:45
-
17:32
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
15:20
-
14:57
-
13:48
-
09:22
- 5 ноября 2025
-
22:00
-
21:42
-
21:17
-
21:13
-
21:01