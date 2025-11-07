Вэньцзин Суй и Хань Цун выиграли короткую программу этапа Гран-при ISU в Осаке

Олимпийские чемпионы в парном катании китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун выиграли короткую программу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). Она получили от судей 74,63 балла.

Вторыми стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии с результатом 73,69 балла. Тройку лидеров замкнули представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко (73,04).