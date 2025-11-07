Юма Кагияма лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке
Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). От судей он получил 98,58 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Мужчины. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 10:15 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
98.58
2
Сюн Сато
Япония
96.67
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
91.60
Вторым стал его соотечественник Сюн Сато с результатом 96,67. Тройку лидеров замкнул представитель Южной Кореи Ча Джун Хван (91,60).
