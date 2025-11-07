Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Юма Кагияма лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке

Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). От судей он получил 98,58 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Мужчины. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 10:15 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
98.58
2
Сюн Сато
Япония
96.67
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
91.60

Вторым стал его соотечественник Сюн Сато с результатом 96,67. Тройку лидеров замкнул представитель Южной Кореи Ча Джун Хван (91,60).

