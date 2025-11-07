Юма Кагияма лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке

Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу на четвёртом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония). От судей он получил 98,58 балла.

Вторым стал его соотечественник Сюн Сато с результатом 96,67. Тройку лидеров замкнул представитель Южной Кореи Ча Джун Хван (91,60).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Осака (Япония). Мужчины. Короткая программа:

Юма Кагияма (Япония) — 98,58 балла. Сюн Сато (Япония) — 96,67. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 91,60. Цзинь Боян (Китай) — 83,92. Лукас Бричги (Швейцария) — 83,45. Франсуа Пито (Франция) — 78,24. Маттео Риццо (Италия) — 76,11. Эндрю Торгашев (США) — 75,75.