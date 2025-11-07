«Скучать нам с Мишей не приходится». Трусова — о трёх месяцах материнства

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как растёт её сын Михаил. Три месяца назад фигуристка и её муж, вице-чемпион России Макар Игнатов, стали родителями.

«Мише уже три месяца! Пишу об этом и сама не верю… Самое важное изменение в нашей жизни за последний месяц — у Миши появился режим сна (и у нас даже получается его соблюдать). Нам говорили, что раньше трёх месяцев выстроить режим сна не получится, но Миша доказал обратное. Сейчас он уже может проспать ночью около пяти часов!

А ещё он очень уверенно держит голову, когда лежит на животе, и упорно пытается переворачиваться, хоть у него пока и не получается. Правда, летать с ним стало тяжелее, потому что он не любит лежать на спине на руках. Поболтать Миша всё так же любит: теперь он рассказывает нам что-то на своём языке ещё чаще и громче.

Осознанности у него тоже становится всё больше. Миша всегда следит взглядом, когда мы с Макаром ходим мимо его люльки. Про его характер я уже говорила, и ярче всего Миша показывает его, когда хочет на ручки…

В общем, скучать нам с ним не приходится. И я чувствую, что дальше будет только веселее», — написала Трусова на своей странице в социальных сетях.