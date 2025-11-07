Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не выступят на этапе Гран-при России в Казани. Их фамилии пропали из списка участников этапа. Их заменят Анна Карпук и Алексей Хвалько.

Этап Гран-при в Казани среди взрослых начнётся в субботу, 8 ноября. Состав участников: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Андрей Шадерков.

В прошлом году Хабибуллина и Княжук стали третьими на чемпионате России и выиграли серебро финала национального Гран-при.