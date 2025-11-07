Скидки
Фигурное катание

Никита Сарновский снялся с этапа Гран-при России в Казани

Никита Сарновский снялся с этапа Гран-при России в Казани
Комментарии

Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский снялся с этапа Гран-при России в Казани. Об этом сообщает ФФККР.

В прошедшем сезоне-2024/2025 Никита Сарновский стал победителем финала Гран-при России среди юниоров, где обогнал таких спортсменов, как Лев Лазарев и Арсений Федотов. Фигурист владеет четверными прыжками, в том числе самыми сложными зубцовыми — лутцем и флипом.

Соревнования среди взрослых фигуристов на третьем этапе Гран-при России в Казани состоятся 8 и 9 ноября в казанском Дворце спорта. Среди участников заявлены чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи, спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а также серебряный призёр ЧР-2024 Софья Муравьёва.

