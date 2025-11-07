Известна причина, по которой Хабибуллина и Княжук снялись с этапа Гран-при в Казани

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в соревнованиях спортивных пар, снялись с этапа Гран-при России в Казани в связи с состоянием здоровья партнёрши.

«Пара снялась с этапа в Казани в связи с состоянием здоровья партнёрши. Наталье нужно завершить лечение», — приводит заявление тренерского штаба фигуристов ТАСС.

На этапе Гран-при в Казани Хабибуллину и Княжука заменят Анна Карпук и Алексей Хвалько.

Хабибуллиной 20 лет, Княжуку — 25. В пару спортсмены встали в сезоне-2019/2020. Они являются победителями и призёрами этапов Гран-при России. На чемпионате России сезона-2024/2025 стали третьими.