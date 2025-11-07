Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Жулин заявил, что Дэвиду Нарижному не могут поставить точный диагноз

Александр Жулин заявил, что Дэвиду Нарижному не могут поставить точный диагноз
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, что фигуристу Дэвиду Нарижному, выступающему в паре с Ириной Хаврониной, врачи не могут поставить точный диагноз.

«Пока ждём (ответ от врача). Там какая-то хитрая история — не поймёшь, нужна операция или укол. Я очень расстроен. Практически никто не может поставить правильный диагноз. Так бы мы уже сделали операцию и спокойно готовились к сезону — не к этому, так к следующему. Но обещают что-то в ближайшие дни нам рассказать.

Непонятно, что же всё-таки там происходит. Сделали операцию, а потом сказали, что можно было бы и не делать. Не могут понять причину проблем. Сложная у него история. Он и сам расстроен, конечно. Но ребята, к счастью, не опускают рук. Сейчас Ира катается одна. Про этапы Гран-при даже не собираюсь ничего говорить. Совершенно непонятно, что будет дальше», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Хавронина и Нарижный являются двукратными бронзовыми призёрами чемпионата России (2024, 2025). В начале 2025 года Дэвид Нарижный перенёс операцию на колене.

Материалы по теме
Известна причина, по которой Хабибуллина и Княжук снялись с этапа Гран-при в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android