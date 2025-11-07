Александр Жулин заявил, что Дэвиду Нарижному не могут поставить точный диагноз

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, что фигуристу Дэвиду Нарижному, выступающему в паре с Ириной Хаврониной, врачи не могут поставить точный диагноз.

«Пока ждём (ответ от врача). Там какая-то хитрая история — не поймёшь, нужна операция или укол. Я очень расстроен. Практически никто не может поставить правильный диагноз. Так бы мы уже сделали операцию и спокойно готовились к сезону — не к этому, так к следующему. Но обещают что-то в ближайшие дни нам рассказать.

Непонятно, что же всё-таки там происходит. Сделали операцию, а потом сказали, что можно было бы и не делать. Не могут понять причину проблем. Сложная у него история. Он и сам расстроен, конечно. Но ребята, к счастью, не опускают рук. Сейчас Ира катается одна. Про этапы Гран-при даже не собираюсь ничего говорить. Совершенно непонятно, что будет дальше», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Хавронина и Нарижный являются двукратными бронзовыми призёрами чемпионата России (2024, 2025). В начале 2025 года Дэвид Нарижный перенёс операцию на колене.