Сакамото выиграла КП на этапе Гран-при ISU в Осаке, Самоделкина сенсационно стала второй

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония). За своё выступление она получила от судей 77,05 балла.

Второй сенсационно стала представительница Казахстана Софья Самоделкина с результатом 67,75 балла. Тройку лидеров замкнула Ён Ю из Южной Кореи (67,66).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Осака (Япония). Женщины. Короткая программа:

Каори Сакамото (Япония) — 77,05 балла. Софья Самоделкина (Казахстан) — 67,75. Ён Ю (Южная Корея) — 67,66. Луна Хендрикс (Бельгия) — 62,45. Асун Юн (Южная Корея) — 61,51. Сара Эверхардт (США) — 61,41. Анна Пеццетта (Италия) — 61,35. Элис Лин-Грейси (США) — 60,62. Юна Аоки (Япония) — 56,72. Вакаба Хигути (Япония) — 53,15. Кэтрин Медлан Спенс (Канада) — 48,42. Ливия Кайзер (Швейцария) — 47,95.