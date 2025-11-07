Сакамото выиграла КП на этапе Гран-при ISU в Осаке, Самоделкина сенсационно стала второй
Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония). За своё выступление она получила от судей 77,05 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Женщины. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
77.05
2
Софья Самоделкина
Казахстан
67.75
3
Ён Ю
Южная Корея
67.66
Второй сенсационно стала представительница Казахстана Софья Самоделкина с результатом 67,75 балла. Тройку лидеров замкнула Ён Ю из Южной Кореи (67,66).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Осака (Япония). Женщины. Короткая программа:
- Каори Сакамото (Япония) — 77,05 балла.
- Софья Самоделкина (Казахстан) — 67,75.
- Ён Ю (Южная Корея) — 67,66.
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 62,45.
- Асун Юн (Южная Корея) — 61,51.
- Сара Эверхардт (США) — 61,41.
- Анна Пеццетта (Италия) — 61,35.
- Элис Лин-Грейси (США) — 60,62.
- Юна Аоки (Япония) — 56,72.
- Вакаба Хигути (Япония) — 53,15.
- Кэтрин Медлан Спенс (Канада) — 48,42.
- Ливия Кайзер (Швейцария) — 47,95.
