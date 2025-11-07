Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Сакамото выиграла КП на этапе Гран-при ISU в Осаке, Самоделкина сенсационно стала второй

Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония). За своё выступление она получила от судей 77,05 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Женщины. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
77.05
2
Софья Самоделкина
Казахстан
67.75
3
Ён Ю
Южная Корея
67.66

Второй сенсационно стала представительница Казахстана Софья Самоделкина с результатом 67,75 балла. Тройку лидеров замкнула Ён Ю из Южной Кореи (67,66).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Осака (Япония). Женщины. Короткая программа:

  1. Каори Сакамото (Япония) — 77,05 балла.
  2. Софья Самоделкина (Казахстан) — 67,75.
  3. Ён Ю (Южная Корея) — 67,66.
  4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 62,45.
  5. Асун Юн (Южная Корея) — 61,51.
  6. Сара Эверхардт (США) — 61,41.
  7. Анна Пеццетта (Италия) — 61,35.
  8. Элис Лин-Грейси (США) — 60,62.
  9. Юна Аоки (Япония) — 56,72.
  10. Вакаба Хигути (Япония) — 53,15.
  11. Кэтрин Медлан Спенс (Канада) — 48,42.
  12. Ливия Кайзер (Швейцария) — 47,95.
Календарь Гран-при ISU
Новости. Фигурное катание
