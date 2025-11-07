Скидки
Фигурное катание

Сарафанова сенсационно выиграла юниорский этап Гран-при в Казани, Базылюк — шестая



Российская фигуристка Майя Сарафанова выиграла четвёртый этап юниорского Гран-при России, который проходит в Казани. По сумме двух программ она получила от судей 190,56 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Девушки. Произвольная программа
07 ноября 2025, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Майя Сарафанова
Москва
190.56
2
София Сарновская
Москва
186.40
3
Арина Ореховская
Оренбургская область
185.68

Второй стала София Сарновская с результатом 186,40 балла. Тройку лидеров замкнула Арина Ореховская (185,68).

Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Казань. Девушки. Итоговое положение:

  1. Майя Сарафанова — 190,56 балла.
  2. София Сарновская — 186,40.
  3. Арина Ореховская — 185,68.
  4. Агата Морозова — 184,80.
  5. Арина Парсегова — 184,71.
  6. Маргарита Базылюк — 184,27.
  7. Алёна Принёва — 177,67.
  8. Альбина Герасимова — 177,07.
  9. Екатерина Кольцова — 176,87.
Календарь Гран-при России
Новости. Фигурное катание
