Сарафанова сенсационно выиграла юниорский этап Гран-при в Казани, Базылюк — шестая
Российская фигуристка Майя Сарафанова выиграла четвёртый этап юниорского Гран-при России, который проходит в Казани. По сумме двух программ она получила от судей 190,56 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Девушки. Произвольная программа
07 ноября 2025, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Майя Сарафанова
Москва
190.56
2
София Сарновская
Москва
186.40
3
Арина Ореховская
Оренбургская область
185.68
Второй стала София Сарновская с результатом 186,40 балла. Тройку лидеров замкнула Арина Ореховская (185,68).
Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Казань. Девушки. Итоговое положение:
- Майя Сарафанова — 190,56 балла.
- София Сарновская — 186,40.
- Арина Ореховская — 185,68.
- Агата Морозова — 184,80.
- Арина Парсегова — 184,71.
- Маргарита Базылюк — 184,27.
- Алёна Принёва — 177,67.
- Альбина Герасимова — 177,07.
- Екатерина Кольцова — 176,87.
