Сарафанова сенсационно выиграла юниорский этап Гран-при в Казани, Базылюк — шестая

Российская фигуристка Майя Сарафанова выиграла четвёртый этап юниорского Гран-при России, который проходит в Казани. По сумме двух программ она получила от судей 190,56 балла.

Второй стала София Сарновская с результатом 186,40 балла. Тройку лидеров замкнула Арина Ореховская (185,68).

Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Казань. Девушки. Итоговое положение:

Майя Сарафанова — 190,56 балла. София Сарновская — 186,40. Арина Ореховская — 185,68. Агата Морозова — 184,80. Арина Парсегова — 184,71. Маргарита Базылюк — 184,27. Алёна Принёва — 177,67. Альбина Герасимова — 177,07. Екатерина Кольцова — 176,87.