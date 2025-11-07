«Роскошная во всех отношениях». Вайцеховская — о Самоделкиной на Гран-при в Осаке

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила выступление представительницы Казахстана Софьи Самоделкиной на этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония).

«Софа Самоделкина пока для меня наиболее неожиданное впечатление японского этапа Гран-при ISU. Роскошная во всех отношениях. С прекрасным двойным акселем, который, что совершенно очевидно, поставлен первым элементом под тройной, с отличной постановкой и настроением.

Каори — неудивительно. То, что она умеет так кататься, всем давно известно. А вот Софа — сюрприз. Впечатление номер два — Суй/Хань в парах. С учётом опыта, контента, умения приводить себя в форму к нужному старту и постановкам — более чем годные претенденты на золото Милана. В отличие от Шибутани/Шибутани. Зачем вернулись — понятно. Вполне способны пробиться в состав командника, иначе, полагаю, Марина Зуева в эту авантюру вообще не сунулась бы. Попадут в командник — будут все основания лепить из них героев. Но сейчас — нет», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.