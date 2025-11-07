Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Роскошная во всех отношениях». Вайцеховская — о Самоделкиной на Гран-при в Осаке

«Роскошная во всех отношениях». Вайцеховская — о Самоделкиной на Гран-при в Осаке
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила выступление представительницы Казахстана Софьи Самоделкиной на этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония).

«Софа Самоделкина пока для меня наиболее неожиданное впечатление японского этапа Гран-при ISU. Роскошная во всех отношениях. С прекрасным двойным акселем, который, что совершенно очевидно, поставлен первым элементом под тройной, с отличной постановкой и настроением.

Каори — неудивительно. То, что она умеет так кататься, всем давно известно. А вот Софа — сюрприз. Впечатление номер два — Суй/Хань в парах. С учётом опыта, контента, умения приводить себя в форму к нужному старту и постановкам — более чем годные претенденты на золото Милана. В отличие от Шибутани/Шибутани. Зачем вернулись — понятно. Вполне способны пробиться в состав командника, иначе, полагаю, Марина Зуева в эту авантюру вообще не сунулась бы. Попадут в командник — будут все основания лепить из них героев. Но сейчас — нет», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Дебют экс-россиянки Самоделкиной, прощание Сакамото с Гран-при. Чем удивит этап в Японии?
Дебют экс-россиянки Самоделкиной, прощание Сакамото с Гран-при. Чем удивит этап в Японии?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android