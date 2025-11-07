Нарижный ответил на вопрос о возможном завершении карьеры из-за травмы

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду со своей партнёршей Ириной Хаврониной, заявил, что не планирует завершать карьеру в связи с травмой колена.

«Лечусь. Пока нет никакой точности от врачей, жду окончательного ответа. Писал на днях, мне пока не ответили, потому что есть несколько вариантов. Они точно не знают, какой лучше. Поэтому сейчас просто в ожидании. Насчёт продолжения этого сезона тоже неизвестно пока. Зависит от предстоящих планов: какая будет операция, какое восстановление после неё.

Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления. Так как сезон внутрироссийский, это не настолько сейчас актуально. У нас более обширные планы, поэтому мы не так торопимся. Конечно, жалко, что пропускаем так много. Но ничего не поделать, приходится», — приводит слова Нарижного «РИА Новости Спорт».