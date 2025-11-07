Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Нарижный ответил на вопрос о возможном завершении карьеры из-за травмы

Нарижный ответил на вопрос о возможном завершении карьеры из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду со своей партнёршей Ириной Хаврониной, заявил, что не планирует завершать карьеру в связи с травмой колена.

«Лечусь. Пока нет никакой точности от врачей, жду окончательного ответа. Писал на днях, мне пока не ответили, потому что есть несколько вариантов. Они точно не знают, какой лучше. Поэтому сейчас просто в ожидании. Насчёт продолжения этого сезона тоже неизвестно пока. Зависит от предстоящих планов: какая будет операция, какое восстановление после неё.

Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления. Так как сезон внутрироссийский, это не настолько сейчас актуально. У нас более обширные планы, поэтому мы не так торопимся. Конечно, жалко, что пропускаем так много. Но ничего не поделать, приходится», — приводит слова Нарижного «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Александр Жулин заявил, что Дэвиду Нарижному не могут поставить точный диагноз
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android