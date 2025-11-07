Скидки
Программа Тарасовой и Морозова признана лучшей среди «Болеро». Валиева — вторая

Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Сегодня, 7 ноября, подошло к концу голосование, в котором читатели «Чемпионата» выбирали лучшую программу «Болеро» в истории фигурного катания.

На первой строчке расположилась короткая программа Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которую они показывали два года подряд: в сезонах-2019/2020 и 2020/2021. На второй строчке расположилась произвольная программа Камилы Валиевой, которую спортсменка катала также два сезона, 2020/2021 и 2021/2022. На третьей строчке оказались легенды танцев на льду Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Они выступали с программой под «Болеро» в сезоне-1983/1984.

Елизавета Туктамышева расположилась лишь на седьмой строчке рейтинга, Евгений Плющенко — на восьмой.

С полными результатами вы можете ознакомиться ниже.

