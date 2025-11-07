Скидки
Ильяс Халиуллин выиграл Гран-при России среди юниоров в Казани

Российский фигурист Ильяс Халиуллин выиграл четвёртый этап юниорского Гран-при России, который проходит в Казани. По сумме двух программ он получил от судей 249,62 балла. Халиуллин впервые в карьере победил на Гран-при.

Второе место занял Роман Хамзин с результатом 224,74 балла. Тройку призёров замкнул Эдуард Карартынян, набравший 224,73 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юноши. Произвольная программа
07 ноября 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Ильяс Халиуллин
Республика Татарстан
249.62
2
Роман Хамзин
Санкт-Петербург
224.74
3
Эдуард Карартынян
Москва
224.73

