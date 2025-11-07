Ильяс Халиуллин выиграл Гран-при России среди юниоров в Казани
Поделиться
Российский фигурист Ильяс Халиуллин выиграл четвёртый этап юниорского Гран-при России, который проходит в Казани. По сумме двух программ он получил от судей 249,62 балла. Халиуллин впервые в карьере победил на Гран-при.
Второе место занял Роман Хамзин с результатом 224,74 балла. Тройку призёров замкнул Эдуард Карартынян, набравший 224,73 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юноши. Произвольная программа
07 ноября 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Ильяс Халиуллин
Республика Татарстан
249.62
2
Роман Хамзин
Санкт-Петербург
224.74
3
Эдуард Карартынян
Москва
224.73
Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Казань. Юноши. Итоговое положение:
- Ильяс Халиуллин — 249,62 балла.
- Роман Хамзин — 224,74.
- Эдуард Карартынян — 224,73.
- Марк Лукин — 222,79.
- Илья Неретин — 211,34.
- Александр Чмиль — 208,87.
- Кирилл Андреянов — 205,76.
- Макар Солодников — 204,01.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
19:15
-
18:54
-
18:42
-
18:34
-
17:31
-
15:44
-
15:35
-
15:25
-
14:33
-
13:56
-
13:45
-
13:34
-
13:18
-
12:48
-
11:53
-
09:56
-
08:32
-
04:10
-
00:32
- 6 ноября 2025
-
23:02
-
22:32
-
22:14
-
22:01
-
21:33
-
21:11
-
21:07
-
20:50
-
19:46
-
19:14
-
19:13
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:08
-
18:02