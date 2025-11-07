«Немного нервничала». Самоделкина — о короткой программе на Гран-при ISU в Осаке

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, поделилась впечатлениями после короткой программы этапа Гран-при ISU в японской Осаке.

«Я чувствую себя прекрасно и уверенно. Мой тренер Рафаэль Арутюнян и мой врач из Казахстана здесь со мной, и это для меня большая поддержка. Я видела, как люди на трибунах щедро аплодируют каждому, а когда музыка менялась, они начали хлопать в такт. Это было здорово.

Я очень рада, что сегодня у меня получилось хорошо выступить. Я немного нервничала, так как это мой первый Гран-при, но здорово быть здесь.

Моя подготовка была непростой. Я подвернула колено и не могла кататься два месяца. Только 12 дней назад я приехала к Рафаэлю, чтобы тренироваться, но я много работала над прыжками», – приводит слова Самоделкиной аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.