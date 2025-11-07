Скидки
Фигурное катание

Кагияма рассказал, почему не смог набрать 100 баллов за КП на Гран-при ISU в Осаке

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022, японский фигурист Юма Кагияма прокомментировал своё выступление в короткой программе этапа Гран-при ISU в Осаке (Япония). Кагияма лидирует в соревнованиях, набрав 98,58 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Мужчины. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 10:15 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
98.58
2
Сюн Сато
Япония
96.67
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
91.60

«Что касается моих прыжков, мне удалось сохранять хладнокровие при входе в них, однако при этом я смог вложить в них всё, и это привело к успешным прыжкам. Я доволен этим.

Что касается вращений, шагов и ошибок, которые я допустил, конечно, это очень досадно. Такие ошибки не случаются на тренировках, и всё, что я могу сказать — мне нужно больше тренироваться, чтобы не повторять их снова. Именно поэтому сегодня моя короткая программа не набрала 100 баллов. Это горький вывод после сегодняшнего дня, но я собираюсь изменить настрой перед произвольной программой завтра. Я уверен, что приложу все силы, чтобы отработать все элементы на отлично», – приводит слова Кагиямы аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

