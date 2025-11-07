Сакамото — о выступлении в короткой программе на ГП в Осаке: удалось сохранять спокойствие
Поделиться
Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото поделилась впечатлениями после исполнения короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония), отметив, что сильно переживала за день до старта. Сакамото лидирует в соревнованиях, набрав 77,05 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Женщины. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
77.05
2
Софья Самоделкина
Казахстан
67.75
3
Ён Ю
Южная Корея
67.66
«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Во время официальной тренировки и тренировки накануне я очень нервничала, но в итоге во время самой программы мне удалось сохранять спокойствие.
Думаю, я слишком нервничала и мне стало утомительно быть в таком состоянии, поэтому я просто остановилась. Также я поговорила со многими людьми, и это мне помогло», – приводит слова Сакамото аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
20:33
-
20:25
-
19:50
-
19:15
-
18:54
-
18:42
-
18:34
-
17:31
-
15:44
-
15:35
-
15:25
-
14:33
-
13:56
-
13:45
-
13:34
-
13:18
-
12:48
-
11:53
-
09:56
-
08:32
-
04:10
-
00:32
- 6 ноября 2025
-
23:02
-
22:32
-
22:14
-
22:01
-
21:33
-
21:11
-
21:07
-
20:50
-
19:46
-
19:14
-
19:13
-
19:00
-
18:42