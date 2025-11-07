Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сакамото — о выступлении в короткой программе на ГП в Осаке: удалось сохранять спокойствие

Сакамото — о выступлении в короткой программе на ГП в Осаке: удалось сохранять спокойствие
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото поделилась впечатлениями после исполнения короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония), отметив, что сильно переживала за день до старта. Сакамото лидирует в соревнованиях, набрав 77,05 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Женщины. Короткая программа
07 ноября 2025, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
77.05
2
Софья Самоделкина
Казахстан
67.75
3
Ён Ю
Южная Корея
67.66

«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Во время официальной тренировки и тренировки накануне я очень нервничала, но в итоге во время самой программы мне удалось сохранять спокойствие.

Думаю, я слишком нервничала и мне стало утомительно быть в таком состоянии, поэтому я просто остановилась. Также я поговорила со многими людьми, и это мне помогло», – приводит слова Сакамото аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Материалы по теме
Дебют экс-россиянки Самоделкиной, прощание Сакамото с Гран-при. Чем удивит этап в Японии?
Дебют экс-россиянки Самоделкиной, прощание Сакамото с Гран-при. Чем удивит этап в Японии?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android