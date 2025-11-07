Сакамото — о выступлении в короткой программе на ГП в Осаке: удалось сохранять спокойствие

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото поделилась впечатлениями после исполнения короткой программы на этапе Гран-при ISU в Осаке (Япония), отметив, что сильно переживала за день до старта. Сакамото лидирует в соревнованиях, набрав 77,05 балла.

«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Во время официальной тренировки и тренировки накануне я очень нервничала, но в итоге во время самой программы мне удалось сохранять спокойствие.

Думаю, я слишком нервничала и мне стало утомительно быть в таком состоянии, поэтому я просто остановилась. Также я поговорила со многими людьми, и это мне помогло», – приводит слова Сакамото аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.