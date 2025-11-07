«Смотрю на Семененко, у него классная программа». Хамзин — о произвольной «Гладиатор»

Фигурист Роман Хамзин поделился мнением о произвольной программе «Гладиатор» двукратного чемпиона России Евгения Семененко.

«Настраивался я, как обычно, довольно сильно переживал перед короткой. В короткой программе всё решается. Сумел перебороть волнение, оно мне не мешает, а помогает, максимально собираюсь и показываю результат. В короткой, если допустил ошибку, отлетаешь не на первые места, а в произвольной, если ошибочку допустил, можешь компенсировать другими элементами. Для меня психологически сложнее короткая программа.

За это лето не так сильно вырос, как за прошлое. Особо никак не изменился, стал больше тренироваться, работать, больше сил стало. В прошлом сезоне вырос в высоту, а в это — вширь и в мощь, стало легче прыгать. Мощнее и выше стал прыгать.

Насколько подходит стиль катания, как в произвольной программе? Мне он очень нравится. Смотрю на своего друга Евгения Семененко, как он катается тоже под «Гладиатора». У него очень классная программа. Он мне всегда помогает, даёт советы.

Алексей Мишин сказал что-то после выступления? Сказал, что я молодец, и всё. Надо дальше работать, тренироваться, и всё будет хорошо», — сказал Хамзин в ролике для Федерации фигурного катания на коньках России.