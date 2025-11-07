Скидки
Фигурное катание

Фигурист Карартынян — о прокате на Гран-при в Казани: потерпеть 4 минуты можно и нужно

Фигурист Карартынян — о прокате на Гран-при в Казани: потерпеть 4 минуты можно и нужно
Российский фигурист Эдуард Карартынян поделился впечатлениями после проката своей произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 4, Казань
Юноши. Произвольная программа
07 ноября 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Ильяс Халиуллин
Республика Татарстан
249.62
2
Роман Хамзин
Санкт-Петербург
224.74
3
Эдуард Карартынян
Москва
224.73

«Я доволен своим прокатом, потому что смог собраться. Были небольшие проблемы с подготовкой, я сейчас расту и сменил пару ботинок, потому что нога растёт. Происходит раскоординация, я рад, что смог откатать. Да, не без ошибок было, но всё-таки боролся. Два раза в сезон меняю ботинки: нога растёт, и ломаю их быстро. С августа вырос на четыре сантиметра. Это сильно повлияло, прыжки изменились, само телосложение тоже меняется. Тяжелее стало прыгать, однако думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом. Сейчас у меня рост 174 см, думаю, что не остановился в росте, прогноз — где-то до 180. Не хочу быть низким, но и не хочу быть высоким, чтобы в спорте не сильно мешало.

Хочу набрать стабильность, которой у меня до этого особо не было: мог старт хорошо катать, а мог просто отдавать. Стараюсь на этот сезон менять свои планы, добиваться стабильности и занимать высокие места. Таких прокатов на тренировках не было, это мой лучший прокат (улыбается). Я настраивался и старался себя подготовить, потерпеть четыре минуты можно и нужно, иначе потом буду жалеть», — сказал Карартынян в ролике для Федерации фигурного катания на коньках России.

