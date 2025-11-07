Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ВАДА отправило письмо представителем Валиевой с просьбой о взыскании 1,5 млн рублей

ВАДА отправило письмо представителем Валиевой с просьбой о взыскании 1,5 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) направило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой о взыскании с неё денежных средств в качестве компенсации за решение швейцарского суда.

«Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с неё средства в соответствии с решением суда», — приводит слова представителя ВАДА ТАСС.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отметив, что бо́льшая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.

Суд обязал Валиеву выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей), а также компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству — по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей).

Материалы по теме
В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь
В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android