ВАДА отправило письмо представителем Валиевой с просьбой о взыскании 1,5 млн рублей

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) направило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой о взыскании с неё денежных средств в качестве компенсации за решение швейцарского суда.

«Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с неё средства в соответствии с решением суда», — приводит слова представителя ВАДА ТАСС.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отметив, что бо́льшая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.

Суд обязал Валиеву выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей), а также компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству — по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей).