Двоеглазова назвала самую смешную фразу Тутберидзе после проката

Серебряная призерка первенства России (2024) и победительница финала юниорского Гран-при России (2024) фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась забавным эпизодом из общения с тренером Этери Тутберидзе.

— Что самое смешное, что вам тренеры говорили после выступления?

— На контрольных прокатах Этери Георгиевна спросила меня после короткой программы: «Ты что, испугалась публики?». А я стояла, смотрела — там что-то летало. Я на это посмотрела и подумала, что это муха. Это первое, что пришло сейчас в голову (смеётся), – сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

В текущем сезоне стала победительницей Мемориала Панина-Коломенкина и этапа Гран-при России в Красноярске.