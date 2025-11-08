Скидки
Фигуристка Двоеглазова поделилась ощущениями от тренировок в группе Тутберидзе

Фигуристка Двоеглазова поделилась ощущениями от тренировок в группе Тутберидзе
Комментарии

Фигуристка Алиса Двоеглазова, которая является серебряной призеркой первенства России (2024) и победительницей финала юниорского Гран-при России (2024), высказалась об ощущениях от тренировок в группе тренера Этери Тутберидзе.

— Вы тренируетесь в сильной группе — это вас заряжает, подстёгивает?
— У меня ощущается так: смотришь на каких-то девчонок или мальчишек, которые прыгают, и тоже хочется. Но в основном все занимаются своими делами. У каждого есть над чем работать, – сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

В текущем сезоне стала победительницей Мемориала Панина-Коломенкина и этапа Гран-при России в Красноярске.

