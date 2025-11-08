Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Британская пара Лайла Фир и Льюис Гибсон стали победителями этапа Гран-при Японии по танцам на льду. За два проката они набрали 205,88 балла.

На втором месте расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 198,67 баллами, а третьими стали американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (187,90).

Итоговое положение участников: