Лайла Фир и Льюис Гибсон стали победителями этапа Гран-при Японии
Британская пара Лайла Фир и Льюис Гибсон стали победителями этапа Гран-при Японии по танцам на льду. За два проката они набрали 205,88 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
США
На втором месте расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 198,67 баллами, а третьими стали американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (187,90).
Итоговое положение участников:
- Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 205,88
- Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 198,67
- Каролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 187,90
- Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 183,33
- Катарина Волфкостин — Дмитрий Царевский (США) — 182,85
- Майя Сибутани — Алекс Сибутани (США) — 180,50
- Дженнифер Янзе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 177,54
- Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 175,52
- Алишия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 174,71
- Утана Ёсида — Масая Морита (Япония) — 155,28
