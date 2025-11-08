Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
13:30 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Лайла Фир и Льюис Гибсон стали победителями этапа Гран-при Японии

Лайла Фир и Льюис Гибсон стали победителями этапа Гран-при Японии
Комментарии

Британская пара Лайла Фир и Льюис Гибсон стали победителями этапа Гран-при Японии по танцам на льду. За два проката они набрали 205,88 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
США

На втором месте расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 198,67 баллами, а третьими стали американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс (187,90).

Итоговое положение участников:

  1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 205,88
  2. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 198,67
  3. Каролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 187,90
  4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 183,33
  5. Катарина Волфкостин — Дмитрий Царевский (США) — 182,85
  6. Майя Сибутани — Алекс Сибутани (США) — 180,50
  7. Дженнифер Янзе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 177,54
  8. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 175,52
  9. Алишия Фаббри — Пол Айер (Канада) — 174,71
  10. Утана Ёсида — Масая Морита (Япония) — 155,28
