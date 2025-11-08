Алиса Двоеглазова: после контрольных прокатов в соцсетях стало больше подписчиков

Серебряная призерка первенства России (2024) и победительница финала юниорского Гран-при России (2024) фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась по поводу увеличения числа подписчиков в соцсетях.

— Контрольные прокаты взрослой сборной России для вас случились в первый раз. Как ощущения?

— Приятно выступать. И публика поддерживает. Положительные эмоции испытала от этой атмосферы взрослых соревнований.

— Вы на прокатах выступили ярко — это многие подмечали. Увеличилась как-то активность поклонников, болельщиков в соцсетях?

— Да, в соцсетях стало больше подписчиков, фанатов появляться. И много людей пишет. Болельщики делают всякие видео, мне очень приятно! Максимально стараюсь всё смотреть, замечать, – сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

В текущем сезоне стала победительницей Мемориала Панина-Коломенкина и этапа Гран-при России в Красноярске.