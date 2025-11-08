Фигуристка Двоеглазова рассказала, что замечает плакаты болельщиков на соревнованиях

Серебряная призерка первенства России (2024) и победительница финала юниорского Гран-при России (2024) фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о том, что замечает прокаты болельщиков на соревнованиях.

— У нас даже у самых маленьких спортсменов есть уже свои фанатские группировки. Конкретно ваши поклонники называют себя «Алисята». Насколько важна для вас поддержка извне?

— Мне безумно приятно, что люди создают какие-то фан-группы и поддерживают меня. На соревнованиях я вижу их плакаты – это очень приятно! У меня есть телеграм-канал «Team Двоеглазова» — вот с админом этого сообщества мы хорошо общаемся. Но, к сожалению, друг с другом ещё не виделись, так как далеко живём.

— Далеко — это откуда они? По всей стране наблюдают за вами?

— Да, можно и так сказать. С разных мест следят, – сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

В текущем сезоне стала победительницей Мемориала Панина-Коломенкина и этапа Гран-при России в Красноярске.