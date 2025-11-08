Алиса Двоеглазова раскрыла, как настраивается на свои прокаты

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как настраивается перед своими выступлениями.

— Как вы настраиваетесь на прокат?

— Ну, в основном — слушаю музыку. И просто разминаюсь.

— Что предпочитаете?

— Наверное, больше грустную музыку. Как-то сложилось у меня, что пять лет назад всегда тоже слушала что-то такое. На соревнования настраивалась именно так. Например, «Вселенная бесконечная» (композиция известного

российского рэп-исполнителя. — Прим. «Чемпионата»). Не скажу, что мне прямо от неё плакать хочется. Но она достаточно лиричная, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Алиса Двоеглазова в текущем сезоне дебютировала на взрослых соревнованиях.