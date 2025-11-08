Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии выиграли этап Гран-при в Японии в парном катании

Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии стали победителями этапа Гран-при ISU по фигурному катанию, который проходит в Японии. От судей пара получила за два проката 208,58 балла.

Второе место заняли представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко, они набрали суммарно 207,28 балла. Тройку призёров замкнули китайские спортсмены Вэньцзин Суй и Хань Цун, показавшие результат 203,79 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Японии. Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 208,58.

2. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 207,28.

3. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 203,79.

4. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 202,11.

5. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 193,00.

6. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 187,40.