Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии выиграли этап Гран-при в Японии в парном катании

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии выиграли этап Гран-при в Японии в парном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии стали победителями этапа Гран-при ISU по фигурному катанию, который проходит в Японии. От судей пара получила за два проката 208,58 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Спортивные пары. Произвольная программа
08 ноября 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Италия
2
Венгрия
3
Китай

Второе место заняли представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко, они набрали суммарно 207,28 балла. Тройку призёров замкнули китайские спортсмены Вэньцзин Суй и Хань Цун, показавшие результат 203,79 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Японии. Спортивные пары. Итоговые результаты
1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 208,58.
2. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 207,28.
3. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 203,79.
4. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 202,11.
5. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 193,00.
6. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 187,40.

Материалы по теме
Дебют экс-россиянки Самоделкиной, прощание Сакамото с Гран-при. Чем удивит этап в Японии?
Дебют экс-россиянки Самоделкиной, прощание Сакамото с Гран-при. Чем удивит этап в Японии?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android