Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии выиграли этап Гран-при в Японии в парном катании

Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии стали победителями этапа Гран-при ISU по фигурному катанию, который проходит в Японии. От судей пара получила за два проката 208,58 балла.
Второе место заняли представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко, они набрали суммарно 207,28 балла. Тройку призёров замкнули китайские спортсмены Вэньцзин Суй и Хань Цун, показавшие результат 203,79 балла.
Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Японии. Спортивные пары. Итоговые результаты
1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 208,58.
2. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 207,28.
3. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 203,79.
4. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 202,11.
5. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 193,00.
6. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 187,40.
