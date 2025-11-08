Двоеглазова назвала город, в котором мечтает побывать

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, где отдохнула летом и какой город мечтает посетить.

— Как лето прошло? Вы успели отдохнуть, куда-то съездили?

— Я работала всё лето. Программы в июле поставила. А в мае всей семьёй летали в Арабские Эмираты.

— И как, что понравилось больше всего?

— Прекрасно. Больше всего понравился шопинг. Закупались косметикой, какие-то вещи тоже. В Дубай Молл ездили. И в целом море тоже очень нравится: Персидский залив — прямо класс.

— А вы много вообще успели поездить на моря и океаны?

— Ну, на самом деле, нет. Когда поменьше была — много ездила. В Болгарии, в Крыму была маленькая, когда мне было шесть-восемь лет. А потом какие-то страны закрылись, где-то виза нужна. Уже чуть посложнее стало ездить.

— А есть ещё какие-то места, где бы вам хотелось побывать?

— В Париж очень хочу. Мне ещё такие программы ставят в таком стиле — считаю, что мне он очень подходит. Короткая – под французский вокал. И мне всё это очень нравится! — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.