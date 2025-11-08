Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двоеглазова назвала город, в котором мечтает побывать

Двоеглазова назвала город, в котором мечтает побывать
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, где отдохнула летом и какой город мечтает посетить.

— Как лето прошло? Вы успели отдохнуть, куда-то съездили?
— Я работала всё лето. Программы в июле поставила. А в мае всей семьёй летали в Арабские Эмираты.

— И как, что понравилось больше всего?
— Прекрасно. Больше всего понравился шопинг. Закупались косметикой, какие-то вещи тоже. В Дубай Молл ездили. И в целом море тоже очень нравится: Персидский залив — прямо класс.

— А вы много вообще успели поездить на моря и океаны?
— Ну, на самом деле, нет. Когда поменьше была — много ездила. В Болгарии, в Крыму была маленькая, когда мне было шесть-восемь лет. А потом какие-то страны закрылись, где-то виза нужна. Уже чуть посложнее стало ездить.

— А есть ещё какие-то места, где бы вам хотелось побывать?
— В Париж очень хочу. Мне ещё такие программы ставят в таком стиле — считаю, что мне он очень подходит. Короткая – под французский вокал. И мне всё это очень нравится! — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«После прокатов стало больше фанатов». Интервью со звездой Тутберидзе Двоеглазовой
Эксклюзив
«После прокатов стало больше фанатов». Интервью со звездой Тутберидзе Двоеглазовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android