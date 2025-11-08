Двоеглазова — о роликах для соцсетей: даже Этери Георгиевна нам скидывает какие-то видео

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, откуда берутся идеи для съёмок коротких роликов в официальном аккаунте тренерской группы Этери Тутберидзе.

— У вас в аккаунте Team Tutberidze очень часто выходят всякие ролики, тренды. Как это вообще происходит? Вам предлагают идеи или вы сами снимаете?

— Когда как. Иногда мы сами можем предложить — давайте снимем такой тренд. Иногда нам предлагают. Даже Этери Георгиевна нам скидывает какие-то видео — что, давайте, попробуйте вот это снять. И мы снимаем. Нам тоже это нравится, это интересно.

— Вы сами что-то предлагали уже снять?

— Да, предлагала какие-то идеи. Но я, честно, уже всё не помню. Но да, там много было. И предлагала и идеи в целом, и как лучше снять то видео, которое нам показали, — сказала Двоеглазова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.