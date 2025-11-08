Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская оценила возвращение Майи и Алекса Сибутани на соревнования

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила возвращение на соревновательный лёд двукратных бронзовых призёров Олимпийских игр в танцах на льду американцев Майи и Алекса Сибутани. Фигуристы не выступали на соревнованиях семь лет.

По итогам Гран-при в Японии Сибутани заняли итоговое шестое место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
США

«На японском Гран-при ISU завершился танцевальный турнир, примечательный прежде всего тем, что на лёд после семилетнего перерыва вернулись бронзовые призёры Игр в Пхенчхане Майя и Алекс Сибутани. Цель понятна — олимпийский командный турнир, который Америка должна выиграть в Милане примерно с той же вероятностью, что Россия — в 2014-м в Сочи.

Когда фигуристы только объявили о том, что возвращаются, их тренер Марина Зуева (она сейчас работает с парой вместе с Массимо Скали) сказала: мол, есть чем удивлять, есть чем превосходить соперников — постановками, скоростью, исполнением элементов.

Отчасти да, соглашусь. Тем более что в знаменитой монреальской академии сейчас не то чтобы застой, но некая стагнация действительно наблюдается.

Но сейчас Сибутани лишь шестые. И третьи из американских дуэтов.

В принципе всё сопоставимо: сложность, качество. Надо нарабатывать вторую оценку, но здесь у меня возникает большое сомнение в том, что два месяца, которые остались до американского чемпионата — достаточное время. Танцы — не парное катание, сложностью там никого всерьёз не прибьёшь, а в плане качества судьи, как известно, оценивают не само катание, а своё впечатление о нём. И вот этим самым последним впечатлением в отношении Сибутани, боюсь, будет прокат в Осаке.

Не самое большое подспорье, прямо скажем», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Комментарии
