Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
13:30 Мск
Фигурное катание

Юма Кагияма выиграл этап Гран-при ISU в Японии, Маттео Риццо не попал в топ-6

Юма Кагияма выиграл этап Гран-при ISU в Японии, Маттео Риццо не попал в топ-6
Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем этапа Гран-при NHK Trophy, который проходит в Японии. За две программы фигурист получил от судей 287,24 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Мужчины. Произвольная программа
08 ноября 2025, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
287.24
2
Сюн Сато
Япония
285.71
3
Лукас Бричги
Швейцария
246.94

Второе место занял соотечественник Кагиямы Сюн Сато, чей результат составил 285,71 балла. Тройку призёров замкнул швейцарский спортсмен Лукас Бричги, набравший за оба выступления 246,94 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU в Японии. Мужчины. Итоговые результаты

1. Юма Кагияма (Япония) — 287,24 балла.
2. Сюн Сато (Япония) — 285,71.
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 246,94.
4. Боян Цзинь (Китай) — 239,05.
5. Джун Хван Ча (Корея) — 230,26.
6. Адам Хагара (Словакия) — 230,00.
7. Маттео Риццо (Италия) – 229,60.

