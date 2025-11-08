Алекс Сибутани впервые прокомментировал скандальное видео, на котором кричит на сестру

Двукратные бронзовые призёры Олимпиады-2018 американские фигуристы Майя и Алекс Сибутани, выступающие в танцах на льду, прокомментировали ситуацию с опубликованным в интернете некоторое время назад резонансное видео, где партнёры конфликтуют на льду. Алекс громко кричал и ругался на Майю. Партнёрша приходится ему родной сестрой.

Фигуристы в текущем сезоне вернулись на соревнования спустя семь лет отсутствия на турнирах. На этапе Гран-при в Японии спортсмены заняли шестое место.

Алекс: Чувствую себя из-за этого ужасно. К сожалению, я потерял самообладание на тренировке, этого не должно было случиться. Я извинился перед Майей прямо после занятия.

Мы оба понимаем интенсивность нашего дела и имеющиеся стандарты. Всплеск эмоций, который случился, был ошибкой, я намерен стать более хорошим партнёром. Очень счастлив кататься с Майей, у нас особые отношения, и мы преданы и друг другу, и этому процессу.

Майя: Когда ты работаешь по направлению к тому, чтобы стать лучшей версией себя, случаются напряжённые моменты. Но мы понимаем друг друга и сам процесс, и мы работаем над этим так, как это делают родные братья и сёстры. Мы продолжили в тот день тренировку, каждый день мы выбираем друг друга, — приводит слова фигуристов AP news.