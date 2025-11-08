Хуснутдинова и Муравьёва набрали одинаковое количество баллов в КП Гран-при в Казани

Российские фигуристки Дина Хуснутдинова и Софья Муравьёва получили от судей одинаковое количество баллов за короткую программу на этапе Гран-при России, который проходит в Казани.
Обе спортсменки набрали за выступление 72,60 балла. Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе с 2025 года, занимает лидирующую строчку из-за того, что её технический контент был сложнее — в программе фигуристка исполнила тройной аксель.
Ещё одной фигуристкой, исполнившей в прокате тройной аксель, стала Камилла Нелюбова.
Муравьёва после первого дня соревнований занимает второе место. Тройку призёров замыкает ещё одна подопечная Этери Тутберидзе — Дарья Садкова. Её результат за которую программу составил 72,45 балла.
Фигурное катание. Серия Гран-при России, 3-й этап, Казань. Женщины. Короткая программа
1. Дина Хуснутдинова — 72,60 балла.
2. Софья Муравьёва — 72,60.
3. Дарья Садкова — 72,45.
4. Анна Фролова — 72,17.
5. Мария Захарова — 65,86.
6. Вероника Яметова — 65,54.
7. Камилла Нелюбова — 65,06.