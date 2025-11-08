Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хуснутдинова и Муравьёва набрали одинаковое количество баллов в КП Гран-при в Казани

Хуснутдинова и Муравьёва набрали одинаковое количество баллов в КП Гран-при в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристки Дина Хуснутдинова и Софья Муравьёва получили от судей одинаковое количество баллов за короткую программу на этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

Обе спортсменки набрали за выступление 72,60 балла. Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе с 2025 года, занимает лидирующую строчку из-за того, что её технический контент был сложнее — в программе фигуристка исполнила тройной аксель.

Ещё одной фигуристкой, исполнившей в прокате тройной аксель, стала Камилла Нелюбова.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
72.60
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
72.60
3
Дарья Садкова
Москва
72.45

Муравьёва после первого дня соревнований занимает второе место. Тройку призёров замыкает ещё одна подопечная Этери Тутберидзе — Дарья Садкова. Её результат за которую программу составил 72,45 балла.

Фигурное катание. Серия Гран-при России, 3-й этап, Казань. Женщины. Короткая программа

1. Дина Хуснутдинова — 72,60 балла.
2. Софья Муравьёва — 72,60.
3. Дарья Садкова — 72,45.
4. Анна Фролова — 72,17.
5. Мария Захарова — 65,86.
6. Вероника Яметова — 65,54.
7. Камилла Нелюбова — 65,06.

Материалы по теме
Муравьёва проиграла юной звезде Тутберидзе, набрав столько же баллов! Что происходит? LIVE
Live
Муравьёва проиграла юной звезде Тутберидзе, набрав столько же баллов! Что происходит? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android