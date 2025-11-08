Скидки
Каори Сакамото выиграла этап Гран-при ISU в Японии, Самоделкина — вторая

Каори Сакамото выиграла этап Гран-при ISU в Японии, Самоделкина — вторая
Трёхкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей четвёртого этапа серии Гран-при ISU который прошёл в Осаке (Япония). За два выступления фигуристка получила от судей 227,18 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Женщины. Произвольная программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
227.18
2
Софья Самоделкина
Казахстан
200.00
3
Луна Хендрикс
Бельгия
198.97

Серебряным призёром стала казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее выступавшая за Россию. Её результат за обе программы составил ровно 200 баллов. Тройку призёров замкнула бельгийская спортсменка Луна Хендрикс, набравшая 198,97 балла.

Фигурное катание. Серия Гран-при ISU, 4-й этап, Осака. Женщины. Итоговые результаты

1. Каори Сакамото (Япония) — 227,18.
2. Софья Самоделкина (Казахстан) — 200,00.
3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 198,97.
4. Ю Ён (Корея) — 198,82.
5. Сара Эверхардт (США) — 186,69.
6. Юна Аоки (Япония) — 183,31.

