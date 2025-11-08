Муравьёва отреагировала на одинаковые с Хуснутдиновой баллы в короткой на этапе Гран-при

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе Гран-при России в Казани.

«Довольна на 99,9% собой. Учитывая, как я прокатала сегодня на тренировке, не очень хорошо, собой довольна.

Одинаковые баллы? Я даже результаты не смотрела, там в раздевалке не ловит. Хорошо, что не буду последняя катать завтра, везде есть свои плюсы. Делали упор на накатку программ, напрыгивание прыжков, что в связках делали. На всё упор по чуть-чуть.

В сезоне мы всегда делаем какие-то изменения в программах, улучшаем, надеемся, что не ухудшаем. Мне кажется, что на 20% стало получше. Новое платье было готово буквально за неделю до старта. Выходила два раза прокататься в нём, потому что оно достаточно необычное в своём исполнении. Надо было привыкнуть к нему, проверить, всё ли хорошо», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.