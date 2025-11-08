Скидки
Софья Муравьёва рассказала о работе над тройным акселем с Елизаветой Туктамышевой

Софья Муравьёва рассказала о работе над тройным акселем с Елизаветой Туктамышевой
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва рассказала о помощи со стороны чемпионки мира – 2015 Елизаветы Туктамышевой в тренировочном процессе.

«Над тройным акселем работаем, пока что больше ничего не скажу. Мои тренировочные моменты всегда остаются за кулисами. Помогает работа с Елизаветой Туктамышевой над акселем. Изменилось общение с ней, я стала взрослее, и Лиза стала взрослее, стала тренером. Мы с ней меняемся, каждый человек меняется.

И я взрослею, и Лиза взрослеет как тренер. Мне очень нравится с Лизой работать. Коннект на каком-то ментальном уровне, на подсознательном. Она очень спокойный человек и прямо заряжает, мне это в ней нравится», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
