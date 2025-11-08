Скидки
Муравьёва: ещё не привыкла к Мишину, и он ко мне не привык

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва призналась, что ещё не до конца привыкла к тренерскому подходу Алексея Мишина.

«В Питере новая жизнь. Много времени потребовалось, чтобы привыкнуть. Сначала было по-одному, потом по-другому, затем опять надо было привыкать. Алексей Николаевич – разносторонний человек, ещё не привыкла к нему. Мне кажется, он ко мне тоже ещё не привык. Не знаю, для этого нужно время, как и для тренировочного процесса. Всё равно работа другая какая-то есть, и подход, и настрой. К этому надо привыкнуть.

Мне шила платье мама, это была её идея. До этого было ещё два варианта, они не сработали. Но мне кажется, этот вариант самый хороший из всех, которые были. Как решились на платье? Оно смелое, но я же не просто так в Питер приехала к Алексею Николаевичу, надеюсь, что лучше стану», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

