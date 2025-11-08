Ученица Тутберидзе Хуснутдинова высказалась о выступлении в родной Казани

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, недавно перешедшая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказалась о выступлении на этапе Гран-при России в родном городе, Казани.
«Ощущения положительные, рада, что смогла чисто откатать программу именно в Казани. Был груз ответственности, но в то же время была поддержка со стороны друзей, знакомых. Всем очень благодарна.
Было очень приятно, наверное, это поддерживало меня в трудный момент, когда я выходила на лёд, настраивалась, спасибо всем, кто переживал за меня. Были мои одногруппницы, с кем я каталась раньше в группе Надежды Владимировны Заякиной. Хочется с ними поболтать обо всём.
В Магнитогорске было больше волнения, всё-таки первый старт сезона, неожиданность, возможно. Не знала, чего ожидать», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 8 ноября 2025
-
16:43
-
16:40
-
16:37
-
16:32
-
16:25
-
16:13
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:21
-
15:03
-
14:06
-
12:21
-
10:45
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
08:45
-
08:21
-
08:05
-
07:59
- 7 ноября 2025
-
20:33
-
20:25
-
19:50
-
19:15
-
18:54
-
18:42
-
18:34
-
17:31
-
15:44
-
15:35
-
15:25
-
14:33