Ученица Тутберидзе Хуснутдинова высказалась о выступлении в родной Казани
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, недавно перешедшая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказалась о выступлении на этапе Гран-при России в родном городе, Казани.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
72.60
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
72.60
3
Дарья Садкова
Москва
72.45

«Ощущения положительные, рада, что смогла чисто откатать программу именно в Казани. Был груз ответственности, но в то же время была поддержка со стороны друзей, знакомых. Всем очень благодарна.

Было очень приятно, наверное, это поддерживало меня в трудный момент, когда я выходила на лёд, настраивалась, спасибо всем, кто переживал за меня. Были мои одногруппницы, с кем я каталась раньше в группе Надежды Владимировны Заякиной. Хочется с ними поболтать обо всём.

В Магнитогорске было больше волнения, всё-таки первый старт сезона, неожиданность, возможно. Не знала, чего ожидать», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

