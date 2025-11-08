Ученица Тутберидзе Хуснутдинова высказалась о выступлении в родной Казани

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, недавно перешедшая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказалась о выступлении на этапе Гран-при России в родном городе, Казани.

«Ощущения положительные, рада, что смогла чисто откатать программу именно в Казани. Был груз ответственности, но в то же время была поддержка со стороны друзей, знакомых. Всем очень благодарна.

Было очень приятно, наверное, это поддерживало меня в трудный момент, когда я выходила на лёд, настраивалась, спасибо всем, кто переживал за меня. Были мои одногруппницы, с кем я каталась раньше в группе Надежды Владимировны Заякиной. Хочется с ними поболтать обо всём.

В Магнитогорске было больше волнения, всё-таки первый старт сезона, неожиданность, возможно. Не знала, чего ожидать», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.