Ученица Тутберидзе Хуснутдинова прокомментировала свои победные баллы на Гран-при в Казани

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова прокомментировала победные баллы, которые получила за короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.

Хуснутдинова исполнила в прокате тройной аксель и получила за короткую программу 72,60 балла. Столько же у другой фигуристки — Софьи Муравьёвой. Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе с 2025 года, занимает первую строчку, так как её оценка за технику выше.

«Пока даже не осознаю всего происходящего. Всё так быстро, не успела даже прочитать сообщения, посмотреть на табло. Знаю, что у нас одинаковые баллы, я по технике первая, видимо, поэтому стала первой.

Знаю, мне надо работать над второй оценкой, девочки катаются уже не первый сезон, у них мастерство катания на высшем уровне, буду следить за их показателями, нарабатывать скольжение к следующим соревнованиям», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.