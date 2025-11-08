Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова прокомментировала свои победные баллы на Гран-при в Казани

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова прокомментировала свои победные баллы на Гран-при в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова прокомментировала победные баллы, которые получила за короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.

Хуснутдинова исполнила в прокате тройной аксель и получила за короткую программу 72,60 балла. Столько же у другой фигуристки — Софьи Муравьёвой. Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе с 2025 года, занимает первую строчку, так как её оценка за технику выше.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
72.60
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
72.60
3
Дарья Садкова
Москва
72.45

«Пока даже не осознаю всего происходящего. Всё так быстро, не успела даже прочитать сообщения, посмотреть на табло. Знаю, что у нас одинаковые баллы, я по технике первая, видимо, поэтому стала первой.

Знаю, мне надо работать над второй оценкой, девочки катаются уже не первый сезон, у них мастерство катания на высшем уровне, буду следить за их показателями, нарабатывать скольжение к следующим соревнованиям», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Ученица Тутберидзе Хуснутдинова высказалась о выступлении в родной Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android